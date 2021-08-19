Выезд из Воронежа в сторону Москвы сковала 4-километровая пробка

Скриншот видео

Пробка длиной в четыре километра растянулась на выезде из Воронежа по направлению к Москве в полдень в четверг 19 августа. Об этом сообщили автомобилисты в паблике «Мой и твой Воронеж».

Автомобилисты сняли затор на видео. Судя по кадрам, машины практически не движутся. При этом сервис «Яндекс. пробки» показывает, что в этом месте произошло всего лишь одно ДТП. Неудобства также создают дорожные работы.

Также еще одна пробка в направлении от Северного моста к Остужевскому кольцу из-за сломавшегося КамАЗа и затор перед мостом через Дон в Семилукском районе из-за ремонта дороги.