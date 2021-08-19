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Общество19 августа 2021 14:10

Выезд из Воронежа в сторону Москвы сковала 4-километровая пробка

Причиной стала авария
Евгения ФРОЛОВА
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Скриншот видео

Скриншот видео

Пробка длиной в четыре километра растянулась на выезде из Воронежа по направлению к Москве в полдень в четверг 19 августа. Об этом сообщили автомобилисты в паблике «Мой и твой Воронеж».

Автомобилисты сняли затор на видео. Судя по кадрам, машины практически не движутся. При этом сервис «Яндекс. пробки» показывает, что в этом месте произошло всего лишь одно ДТП. Неудобства также создают дорожные работы.

Также еще одна пробка в направлении от Северного моста к Остужевскому кольцу из-за сломавшегося КамАЗа и затор перед мостом через Дон в Семилукском районе из-за ремонта дороги.