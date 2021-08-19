Воронеж накрыло пеленой смога

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Утром четверга Воронеж затянуло пеленой смога. В нем утонули дальние силуэты и противоположный берег водохранилища. Чем вызвано это явление, «Комсомолка» попросила прокомментировать синоптиков. Как рассказали нам в областном гидрометцентре, скорее всего, виновата сухая и жаркая погода последних дней вкупе с усилившимся ветром. Он поднял в воздух пересохшую пыль.

По данным гидрометцентра, в полдень видимость на метеостанции в городе составила 10 километров. При том, что в ясные спокойные дни она может достигать 50 километров.

Чуть позже горожане сообщили о горящем в Шилово камыше. Кадры с поднимающимся в воздух дымом разместили в соцсети. Горит также сухая трава на поле за авторынком.