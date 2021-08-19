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Общество19 августа 2021 13:52

В Воронежской области раздадут более 100 тысяч лент в цветах российского триколора

Акция приурочена ко Дню Государственного флага России
Евгения ФРОЛОВА
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Волонтеры Победы в рамках акции ко Дню Государственного флага России раздадут более 100 тысяч лент в цветах российского триколора на улицах населенных пунктов Воронежской области. Акция пройдет с с 20 по 22 августа. Об этом сообщили представители регионального добровольческого движения.

В Воронеже получить ленту можно будет на проспекте Революции возле дома №32. Волонтеры будут раздавать их с 9:00 пятницы, 20 августа, до 21:00 воскресенья, 22 августа. Мероприятие пройдет с соблюдением установленных правил безопасности.