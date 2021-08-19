Воронежские полицейские задержали очередного любителя пьяной езды

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Воронежские полицейские задержали ночью 40-летнего любителя пьяной езды на проспекте Революции. Его автомобиль «Лифан» остановили для досмотра. Оказалось, что водитель был явно изрядно выпивши, при этом от медосвидетельствования отказался.

Тогда стражи порядка проверили его по базам. Оказалось, воронежец ранее привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КОАП за пьяную езду. В марте 2019 года мировым судом Железнодорожного района он был лишен водительских прав на полтора года, но водительское удостоверение не сдал в ГИБДД в установленный срок.

В отношении фигуранта на этот раз возбудили уголовное дело по ст.264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Ему грозит до 2 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.