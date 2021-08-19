Штормовое предупреждение из-за жары в Воронежской области продлили на 20 августа

Спасатели продлили на 20 августа штормовое предупреждение из-за аномальной жары на территории Воронежской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России в четверг, 19 августа.

Воздух в этот день, по прогнозам синоптиков, прогреется до +36°. Кроме того, в это же время ожидаются сильные порывы ветра – до 15-18 м/с.

— Просим и требуем от воронежцев выполнять правила особого противопожарного режима, установленного на территории области, — отметили в ГУ МЧС России.

В регионе на территории девяти муниципальных образований остается чрезвычайный V класс пожарной опасности. Помимо Воронежа, сюда входят Нововоронеж, Рамонский, Новоусманский, Верхнехавский, Каширский, Лискинский, Острогожский и Каменский районы.