Следователи заинтересовались историей с провалившейся в люк воронежской девочкой

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Воронежские следователи начали доследственную проверку после ЧП с упавшей в канализационный люк 5-летней девочкой. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону в четверг, 19 августа.

Напомним, инцидент произошел 17 августа около дома №13 по переулку Огарева. 5-летняя девочка в это время была на прогулке с папой. Не увидев открытый люк, ребенок провалился в него и получил множество ушибов. Отец отвез ее в больницу. Чудом падение не привело к более серьезным последствиям.

– Будут опрошены законные представители ребёнка, жильцы близлежащих домов, представители управляющей компании и иные лица, обладающие интересующей следствие информацией. При необходимости назначены экспертные исследования, истребована документация, регламентирующая деятельность управляющей компанией, в том числе в части оказания услуг по обеспечению эксплуатации сетей канализации, выполнены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, –рассказали в СК.

Ранее прокуратура Левобережного района Воронежа сообщила, что проводит проверку соблюдения законодательства об охране здоровья несовершеннолетних.