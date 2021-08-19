За сутки коронавирус подтвердился еще у 461 жителя Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 461 жителя Воронежской области. Об этом сообщил федеральный оперштаб в четверг, 19 августа.

Всего было зарегистрировано с начала пандемии 112 988 ковид-пациентов в регионе.

Как стало известно вчера, после заседания областного оперштаба, в воронежских больницах проходят лечение 3 210 человек с коронавирусом. При этом облздрав зафиксировал снижение в течение последних трех недель вызовов скорой помощи к пациентам с высокой температурой и симптомами пневмонии.