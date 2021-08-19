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Общество19 августа 2021 12:07

За сутки коронавирус подтвердился еще у 461 жителя Воронежской области

Общее число заболевших приближается к 113 тысячам
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 461 жителя Воронежской области. Об этом сообщил федеральный оперштаб в четверг, 19 августа.

Всего было зарегистрировано с начала пандемии 112 988 ковид-пациентов в регионе.

Как стало известно вчера, после заседания областного оперштаба, в воронежских больницах проходят лечение 3 210 человек с коронавирусом. При этом облздрав зафиксировал снижение в течение последних трех недель вызовов скорой помощи к пациентам с высокой температурой и симптомами пневмонии.