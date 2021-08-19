Защищая свои накопления, воронежец перевел мошенникам более 1,6 млн рублей

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Воронежские полицейские проинформировали, что по-прежнему самым распространённым способом обмана аферистами жителей региона остается общение по телефону с лжесотрудниками банков или мнимыми правоохранителями. В главке 19 августа сообщили об очередном случае отъема денег. На уловку мошенников попал 62-летний житель областного центра. Его «развели» на 1,6 млн рублей.

Мужчине на мобильный телефон несколько раз звонили неизвестные. Один представлялся следователем, которой якобы задерживает банду мошенников, другая – сотрудницей банка и предупреждала, что с его банковского счета кто-то пытается снять денежные средства. Женщине он поверил, пошел к терминалу и перевел по ее указке сбережения на «безопасный» расчетный счет.

Но и после этого аферисты не отстали. На следующий день снова позвонили лжесотрудники банка и сообщили, что на его имя оформляется потребительский кредит. Они предложили оперативно его оформить и перевести деньги на «безопасный» счет.

Так мужчина несколько дней исполнял указания мошенников. В итоге он в общей сложности перевел аферистам более 1,6 млн рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».