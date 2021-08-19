В Воронеже проходит рейд по безопасности пешеходов

19 и 20 августа сотрудники ГИБДД проведут на улицах Воронежа рейд для повышения безопасности пешеходов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, особое внимание инспекторы ДПС уделят выявлению нарушений, которые связанны с выездом на полосу встречного движения при развороте, повороте налево или объезде препятствия.

Кроме того, дополнительно выделенные экипажи ДПС проследят за безопасностью дорожного движения на нерегулируемых переходах, в том числе и в местах массового скопления людей.

Как отметили в региональном главке, за 7 месяцев 2021 года в областном центре произошло уже 224 ДТП, связанных с наездами на пешеходов. В 218 случаях люди получили ранения, 12 человек погибли.

В ведомстве отметили, что чаще всего причинами ДТП на переходах становятся непредоставление водителями преимущества пешеходам, совершение обгона на пешеходных переходах и превышение скоростного режима, а также переход проезжей части пешеходами в неустановленном месте.

Пешеходы также несут ответственность за нарушение ПДД – в виде штрафа в размере 500 рублей, напомнили в полиции.