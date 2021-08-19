Благоустройство и планировка территории в воронежском парке «Дельфин» завершится к концу осени

Фото группы парка "Дельфин", соцсети

Благоустройство и планировку территории в воронежском парке «Дельфин» концессионеры планируют завершить концу осени. Об этом рассказали организаторы на своей официальной странице во Вконтакте.

Также с началом холодов здесь начнут обустройство объектов для зимних видов отдыха. Полностью реконструировать парк должны до конца весны 2022 года. После этого концессионер намерен постоянно проводить работы по содержанию парка, текущему ремонту, открытию новых локаций.

А дополнительное озеленение продлится вплоть до 2045 года.

– Мы хотим, чтобы парк все время был живым, чтобы люди, приходя в него после некоторого перерыва, могли открыть для себя что-то новое, - написали организаторы.

Этим летом «Дельфин» преобразился. Здесь обустроили набережную, установили аттракционы, облагородили дорожки.

Напомним, парк отдали в концессию в апреле 2020 года. Договор будет действовать 25 лет. Ориентировочная сумма инвестиций составит порядка 140 млн рублей. Бизнесмена, который изъявил желание вложиться в парк - Эдуард Толоконников, собственник крупной компании DELC, годовой оборот которой около 1 млрд рублей.