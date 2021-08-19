В Воронежской области «семерка» после ДТП влетела в дерево: пострадали пенсионерка и 8-летний мальчик

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Авария произошла накануне примерно в 10:20 на 19км автодороги «Каменка-Марки» в Каменском районе. Автомобиль ВАЗ-2107 врезался в грузовик, затем слетел в кювет и врезался в дерево. Пострадали пассажиры: 62-летняя женщина и 8-летний школьник находятся в больнице. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 19 августа.

По предварительным данным, за рулем «семерки» находился 80-летний водитель. Он столкнулся с остановившимся впереди автомобилем ГАЗ-3034РТ. После чего ВАЗ-2107 съехал с дороги и влетел в дерево.

Женщина и мальчик с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.