Через неделю после взрыва маршрутки в Воронеже одному из пассажиров потребовалась госпитализация

Место ЧП Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

К утру 19 августа в больницах Воронежа прибавилось пострадавших от взрыва маршрутки. Напомним, само ЧП случилось 12 августа. Вчера один из пассажиров, получавший ранее лечение амбулаторно в поликлинике, был госпитализирован в отделение сурдологии первой областной больницы. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

Сейчас в облбольнице (ВОКБ №1) лечат 11 человек. Один из них остается в реанимации в тяжелом состоянии. Другие 8 пациентов в состоянии средней тяжести, двое в удовлетворительном.

8 человек находятся в БСМП №1: из них шестеро в состоянии средней тяжести, двое в удовлетворительном.

Пятеро человек, которым не потребовалась госпитализация, находятся под постоянным контролем врачей из поликлиник.

У спецслужб тем временем появилась еще одна версия взрыва городского автобуса № 10а в Воронеже. Возможно, его могли взорвать из-за конфликта коммерческих перевозчиков.