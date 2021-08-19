Суд в Воронеже продлил арест мужу, расчленившему жену

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Коминтерновский районный суд продлил еще на два месяца арест 61-летнему воронежцу, расчленившему свою 53-летнюю жену и пытавшемуся скрыть останки. Он пробудет в изоляторе до 22 октября.

Напомним, кровавая трагедия произошла 22 мая в одной из квартир многоэтажного дома на улице Шишкова. Изверг пока по непонятным причинам убил супругу, затем раскромсал ее тело на куски. После страшного убийства он разложил части по сумкам и пытался их спрятать. Одну он оставил в подъезде (ее нашли соседи), другую выкинул в лесополосе в микрорайоне «Дубрава» (на нее наткнулись хозяева прогуливавшихся там собак).

Мужчину задержали правоохранители. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Муж-изувер вину свою не признал.