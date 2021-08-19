В Воронежской области начальница почты присвоила более 70 тысяч из средств клиентов и компании

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Бутурлиновский райсуд готовится рассмотреть уголовное дело, фигуранткой которого стала 37-летняя начальница местного отделения почтовой связи. Женщину обвиняют в присвоении денег компании и клиентов с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщили в райсуде 19 августа.

По версии следствия, женщина работала в должности начальника отделения почтовой связи и являлась материально-ответственным лицом. С февраля по июль 2020 года она с посетителей брала деньги за услуги, но при этом не проводила их через кассу. Всего правоохранители насчитали ущерба на общую сумму 73 483 рубля.

Даме грозит штраф от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.