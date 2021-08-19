Жителей Советского района Воронежа обеспечат водой на время отключения

Жителей многоэтажек № 51, 57, 59 и 61 по проспекту Патриотов обеспечат питьевой и технической водой на время отключения. Об этом сообщила пресс-служба ГК «ПИК-Комфорт» 18 августа.

Воду можно будет набрать во дворе дома № 61 по проспекту Патриотов в 9:00, в четверг, 19 августа.

Воду отключат из-за работ по врезке в уличную трассу нового многоквартирного дома с 9:00 четверга, 19 августа, до 4:00 пятницы, 20 августа.

Напомним, на проспекте Патриотов воды не будет в домах №51, 57, 59, 61. Без холодного водоснабжения временно останется здание института МВД (дом №53). В списке отключенных от водоснабжения – торговые и производственные нежилые объекты: пр-т Патриотов, 45 (а, б, г, д, е), 47, 47к2, 47/1, 47/2, 47а, а/2, 47и, з, 49 (а, б, б/4, в, в/2, вк2, г, з, з/2, з/3), 51в, 53а, б, 53/1, 55б, к, 57а, б, д, д/2, и, к, н, у, 61а, в, 63, 63/2, 63к2, 65а, б, в, д, е, з, и, н, н/1.