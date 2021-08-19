В больницах Воронежской области остаются 3210 больных коронавирусом

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В больницах Воронежской области по состоянию на 18 августа госпитализировано с коронавирусом 3210 человек. Несмотря на это медики фиксируют третью неделю подряд меньшее количество ковид-пациентов. Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения области Александр Щукин на заседании регионального оперштаба.

За три недели число выявленных положительных тестов снизилось на 25%, а за неделю – на 16%.

По словам главы облздрава, также снизилось число вызовов скорой помощи к пациентам с высокой температурой или симптомами пневмонии.

Доля вакцинированных жителей области сейчас составляет более 600 тысяч жителей. Только за сутки прививки от коронавируса сделали 14614 воронежцев.

Основная часть тех, кто более коронавирусом сегодня в Воронежской области, взрослые люди в возрасте от 18 до 65 лет. Вместе с тем есть прирост заболеваемости среди детей с 8% до 10%.