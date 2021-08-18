Флаг воронежского «Факела» болельщики подняли на вершину Эльбруса

В этом году болельщики «Факела» оказываются на Эльбрусе уже не в первый раз Фото: с сайта ФК "Факел"

Болельщик воронежского «Факела» Владислав Шмидт развернул клубный флаг на западной вершине Эльбруса, то есть поднял знамя нашей футбольной команды на высоту 5642 метра.

– Идея перфоманса – в достижении высот через преодоление себя, а это свойственно как футболу, так и горному туризму. Желаю клубу процветания и достижения новых вершин! – передает пресс-служба «Факела» комментарий болельщика.

В этом году болельщики «Факела» оказываются на Эльбрусе уже не в первый раз. Ранее на вершине оказывались парни из объединения Fiery Force. Владислав рассказал, что также видел на вершине еще и стикер другого воронежского объединения - «Метеор».

Ранее мы писали, что полузащитник «Факела» Роман Акбашев стал лучшим игроком ФНЛ июля по версии экспертов лиги.