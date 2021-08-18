В Воронежской области отмечают прирост заболеваемости коронавирусом среди детей

Основная часть тех, кто более коронавирусом сегодня в Воронежской области, взрослые люди в возрасте от 18 до 65 лет. Вместе с тем есть прирост заболеваемости среди детей с 8% до 10%. Об этом рассказала и.о. руководителя управления Роспотребнадзора по Воронежской области Галина Ласточкина. Напомним, в регионе уже зарегистрировано 112 256 случаев COVID-19.

Чаще болеют безработные - их 66% от общего числа. Среди профессиональных групп первое место занимают работники торговли - 16%, работники сферы сельского хозяйства и здравоохранения - по 7%.

На госпитализации находятся 3 210 человек. Как отметил руководитель департамента здравоохранения области Александр Щукин, четвертую неделю подряд наблюдается снижение вызовов скорой помощи по жалобам на высокую температуру и по поводу пневмоний. В течение трех недель на 25% снизилось количество впервые выявленных положительных результатов, за последнюю неделю на 16%.

Доля вакцинированного населения от плана составляет 54%, прививки сделали более 600 тысяч человек. За последние сутки проведено 14 614 инъекций. Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что регион достиг перелома, соответственно, ситуация с заболеваемостью должна улучшаться.