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Общество18 августа 2021 18:41

В Воронеже разыскивают нуждающегося в медицинской помощи мужчину

По предварительной информации, он ушел из больницы, никого не предупредив
Олег ИВАНОВ
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Быть может, вы его видели?

Быть может, вы его видели?

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» просят воронежцев помочь в поиске Александра Пустовалова. 66-летний мужчина нуждается в медицинской помощи. По предварительной информации, 18 августа он ушел из одной из больниц города.

Рост мужчины - 163 сантиметра. Он худощавого телосложения. В день исчезновения Александр был одет в синюю майку, синее трико с двумя белыми полосками по бокам и черные сланцы на босую ногу.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, позвоните по номеру +7-961-182-95-90 или 112.