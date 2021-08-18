Цифровизация шагает по стране

Цифровизация должна опираться на три главных принципа — безопасность, свободу, развитие. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн во время стратегической сессии «Цифровое будущее России», которая прошла 17 августа в штабе общественной поддержки партии. «Государство должно создать условия для равного доступа к цифровым сервисам и гарантировать соблюдение прав человека в интернете и законов РФ всеми участниками процесса. И, конечно, обеспечить полную безопасность и гарантировать соблюдение конституционных норм, в том числе конфиденциальность персональных данных.

И развитие: страны, цифровых технологий, общества», — отметил Александр Хинштейн. По мнению сопредседателя Центрального штаба ОНФ, руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой, - для эффективной цифровизации жизни люди должны быть к ней готовы: уметь работать в электронной среде, знать об основных ИТ-платформах, разбираться в технологиях и т. д. Особенно важно это для педагогов, задача которых - передать свои знания другим, для этого надо разработать курсы повышения квалификации.

«Очевидная польза: доступ к самым качественным материалам и контакт с ведущими педагогами. Это выравнивает шансы и обеспечивает доступ ребят из каждой школы каждого региона к ведущим педагогам — при условии мотивации и нашего сопровождения детей. Надо, чтобы и сами учителя освоили «цифру», научились передавать свой опыт и знания максимально эффективно. Программы должны быть доступны и бесплатны для всех педагогов. Одновременно с этим нужен обязательный курс уроков по кибербезопасности для детей, в том числе – дошкольников», - считает Елена Шмелева.

При активном внедрении цифровых технологий в образовательную систему важно не «перегнуть палку», подчеркнула Уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Дистанционный формат не должен и не сможет заменить традиционный - система образования предусматривает не только обучение, но и воспитание. Она заверила, что в этом году учеба в школах начнется 1 сентября в традиционном формате. В целом, по ее словам, с внедрением дистанционных технологий обучения не следует торопиться, прежде всего, из-за проблем с обеспеченностью всех школьников интернетом и техническими средствами для учебы.

С учетом повсеместного проникновения ИТ, «Цифровой манифест» поможет сформировать единые для всей страны принципы и приоритеты цифровизации, подчеркнул министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Он также предложил включить в документ вопросы, касающиеся медицины, а также господдержки освоения цифровых профессий. Заместитель председателя Комитета по промышленности, инновациям и цифровому развитию Воронежской областной Думы, член фракции «Единой России» Артём Копылов отметил, что предложения по развитию информационной сферы актуальны и своевременны. «Я считаю, что сегодня необходимо в первую очередь внедрять современные цифровые технологии в учебные заведения, особенно в те, которые расположены в сельской местности. Это позволит не только повысить уровень обучения, но и даст равные возможности обучающимся к получению информации. Использование современных цифровых технологий в медицине не менее важно. Создание соответствующей мировым стандартам системы здравоохранения на всех уровнях – от первичного звена до федеральных клиник – невозможно без развития цифровых технологий. Совершенствование системы телемедицины – одно из условий создания медицины будущего. В нашем регионе развитию информационной сферы уделяется большое внимание и эта работа будет продолжена», – подчеркнул парламентарий.

Напомним, стратегическая сессия «Цифровое будущее России» прошла 17 августа в штабе общественной поддержки партии. В дискуссии приняли участие депутаты Госдумы, представители Минцифры, эксперты, общественники.