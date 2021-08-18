В Воронежской области назначили нового прокурора, следящего за тюрьмами и колониями

Сергей Шелаев. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Во вторник, 17 августа, заполнилась вакансия Воронежского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Им стал 39-летний Сергей Шелаев. До этого назначения он руководил прокуратурой Верхнехавского района.

Сергей Шелаев после окончания ВГУ (было это в июне 2004 года) работал помощником прокурора Кантемировского района, заместителем прокурора Верхнемамонского района, прокурором и старшим прокурором отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Воронежской области, прокурором Верхнемамонского района, а с сентября 2019 года - Верхнехавского района.

Женат, воспитывает дочь.