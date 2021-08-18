Почти 287 млн рублей потратят на вывоз мусора в трех районах Воронежской области

286,8 млн рублей потратят на вывоз мусора в трех районах Воронежской области. Как сообщает издание De Facto, в Борисоглебском на эти цели пойдут 265,1 млн, а в Лискинском и Каменском - 21,7 млн рублей. Победителем тендера стала компания «Экосистемс». В период с 1 ноября 2021 по 31 октября 2022 года подрядчик будет заниматься вывозом мусора на указанной территории.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО «Экосистемс» зарегистрирована в 2019-м в пгт Каменка Воронежской области. Основной вид деятельности - обработка и утилизация неопасных отходов. Уставный капитал - 12 тысяч рублей. Учредитель - Инна Барышева. Генеральный директор - Ольга Анищенко. По итогам прошлого гола компания отчиталась о выручке в 11,5 млн рублей и чистой прибыли в 2,6 млн рублей.