В Воронежской области два дня будет идти рейд по машинам-развалюхам

Если ваша машина неисправна, лучше не ездить на ней. Не из-за рейда, а для своей же безопасности. Фото: из архива «КП»

В Воронежской области с 19 по 20 августа инспекторы ГИБДД будут участвовать в рейде, где будут особое внимание уделять машинам с техническими неисправностями, при которых ездить запрещено. А также тем, в конструкцию которых были внесены изменения, несогласованные с Госавтоинспекцией.

По статистическим данным, за семь месяцев 2021 года в Воронежской области случилось 28 ДТП с участием машин с плохим техническим состоянием. В этих авариях семь человек погибли, 42 получили травмы.

Кроме того, инспекторы ГИБДД выписали более 1800 административных протоколов по поводу подобных нарушений требований безопасности к машинам.

Водителям напоминают: в случае управления переоборудованным автомобилем, а тем более, если там есть неисправности, при которых ездит на нем запрещено, сотрудник ГИБДД выносится требование. Как правило, дается 10 суток для устранения неисправности. Потом об этом нужно сообщить в подразделение, составившее такое требование и предоставить автомобиль для осмотра.

В противном случае, после истечения срока действия требования, регистрация машины автоматически прекращается.