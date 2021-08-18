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Происшествия18 августа 2021 17:21

На левом берегу Воронежа 5-летняя девочка провалилась в открытый канализационный люк

Правоохранители уже начали проверку
Олег ИВАНОВ
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17 августа 5-летняя девочка провалилась в открытый канализационный люк около дома №13 по переулку Огарева. Ребенок получил множество ушибов. Чудом падение не привело к более серьезным последствиям.

Прокуратура Левобережного района Воронежа уже организовала проверку соблюдения законодательства об охране здоровья несовершеннолетних. О ее результатах правоохранители сообщат дополнительно.

В прошлом году произошел аналогичный случай на улице Новосибирской: в открытый люк провалилась пятилетняя девочка. Малышка ехала на самокате в сопровождении родителей. В какой-то момент кроха выехала вперед и упала в открытую яму.