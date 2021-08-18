Жители воронежского микрорайона «Первое мая» попросили посодействовать развитию инфраструктуры

Депутат ГосДумы от фракции «Единая Россия» Сергей Чижов взял под личный контроль вопрос стабильного электроснабжения и транспортной доступности в воронежском микрорайоне «Первое мая». К парламентарию обратились местные жители и рассказали о проблемах.

Жизненно важный ресурс

Микрорайон «Первое мая» быстро заселяющийся. Однако развитие социальной, транспортной и ресурсоснабжающей инфраструктуры здесь не успевает за темпами роста частного сектора.

В частности, как рассказали Сергею Чижову местные жители, остро строит вопрос стабильного электроснабжения. Поскольку микрорайон – последний в цепочке потребителей энергии в Советском районе, а резервное питание не предусмотрено, то нередко 6 тысяч человек, проживающих здесь, страдают от постоянных и длительных отключений сети. Причем, как плановых, так и неожиданных.

Поскольку здесь нет центрального водоснабжения, то электроэнергия используется и для подачи питьевой воды из скважин, и для обогрева домов в холодное время года, и для приготовления пищи. То есть фактически прекращение подачи электричества означает отключение вообще всех коммунальных ресурсов. Но страдают не только жильцы частных домовладений. Остаются без света, воды и тепла еще и социально-значимые объекты, среди которых фельдшерско-акушерский пункт и административные подразделения Управы Советского района.

Конечно, ресурсоснабжающая организация отчитывается об отсутствии нарушений, но жители микрорайона утверждают, что свет на протяжении всего года отключают гораздо чаще и дольше допустимых норм. И «отписки» поставщика их не устраивают.

Связь с внешним миром

Еще одна животрепещущая тема, которую озвучили депутату ГосДумы, – это транспортная доступность. Добраться из микрорайона «Первое мая» на работу, в школу, детский сад, в центр и обратно, становится целой проблемой, если нет личного автомобиля. Сложности возникают и с передвижением по микрорайону. Фельдшерско-акушерский пункт, почта, подразделение районной администрации и продуктовые магазины находятся в самом центре поселка. Поэтому для покупки продуктов и получения обычных бытовых услуг жителям окраины (а это около 800 человек) приходится проходить 3-3,5 километра просто по обочине дороги, потому что тротуары не оборудованы. А для того, чтобы попасть в другие районы Воронежа, надо пешком пройти 1,5-2 километра до ближайшей остановки. Это становится проблемой вдвойне для пожилых людей, семей с маленькими детьми и маломобильных категорий граждан.

В «Первое мая» проходит единственный маршрут 70М, но это микроавтобусы малой вместимости. Да и те ездят с интервалами 40-50 минут через центр поселка и не охватывают всю его территорию. А в выходные маршрутки и вовсе роскошь, их не дождешься.

Даже в сравнении с близлежащими микрорайонами первомайцы проигрывают. Например, в «Придонской» ходит 8 маршрутов, а в «Подклетное», где жителей в два раза меньше, – 15. Но в концепции новой маршрутной сети Воронежа какие-либо дополнительные изменения в микрорайоне «Первое мая» не предусмотрены.

Первые шаги сделаны

В рамках работы с обращениями граждан заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Сергей Чижов взял решение проблем развития микрорайона на личный контроль. Парламентарий направил депутатские запросы в профильные инстанции, а также инициировал обсуждение путей решения на уровне регионального правительства.

Как отметил Сергей Чижов, сейчас рассматривается вариант подключения к линиям электропередач близлежащих многоэтажных районов и внесения изменений в схему движения общественного транспорта. По его словам, ранее для организации бесперебойного электроснабжения уже были установлены бетонные столбы для подключения воздушной линии от Института МВД РФ. А с другой стороны микрорайона – подготовка (подземный прокол) прокладки линии со стороны лечебного учреждения МВД РФ, рядом с которым расположена крупная подстанция.

Что касается транспорта, «Придонской» и «Подклетное» имеют дорожное сообщение с «Первым мая», поэтому проходящие через них маршруты вполне могли бы охватить и этот микрорайон. Как подчеркнул парламентарий, сейчас главная задача – проанализировать и дать объективную оценку наличию технологических возможностей реализации данного плана действий.