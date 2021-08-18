В Воронеже снесли часть забора частного приюта для собак «Дора»

Территория осталась без ограждения Фото: принтскрин видео.

Владелец воронежского приюта для собак «Дора» Юрий Шамарин 18 августа сообщил, что без предупреждения и без каких-либо документов рабочие срезали металлический забор его учреждения. Для активиста это стало полной неожиданностью. По словам хозяина дома, собаки уже начали выскакивать на улицу.

В пресс-службе мэрии демонтаж ограждения объяснили тем, что оно было установлено за границами земельного участка владельца, фактически, на незаконно захваченной территории. «Дора» не зарегистрирована как приют для безнадзорных животных, это по сути частный дом №18 по улице Добролюбова. Вместе с тем каких-либо альтернатив в Воронеже ему просто нет.

- Демонтаж выполнен подрядной организацией в полном соответствии с установленным порядком таких работ. Ограждение было включено в реестр самовольно установленных объектов. Информация об этом должным образом опубликована заранее. Собственник дома также заранее должным образом проинформирован. Было размещено уведомление, - комментируют в городской администрации.

Защитники «Доры» высыпали ведро собачьих экскрементов в кабину автомобиля подрядчика. Только полицейские смогли потушить конфликт.

Также в мэрии отреагировали на информацию о сбежавших собаках, до управ районов доведены лимиты, которые позволяют отлавливать, стерилизовать, вакцинировать собак и после передержки возвращать в природу.