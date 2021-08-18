Из Воронежской области на Паралимпиаду поедет только одна спортсменка

Антонина Баранова. Фото: paralymp.ru Фото: другой источник.

Стал известен состав паралимпийской сборной России на Играх в Токио. Воронежскую область будет представлять только одна спортсменка – толкательница ядра Антонина Баранова. 31-летняя легкоатлетка – чемпионка и рекордсмен России в этом виде спорта, а также призер чемпионатов Европы и мира.

Напомним, и на Олимпиаде Воронежскую область представляла только одна гимнастка Ангелина Мельникова. Зато как! Ангелина стала олимпийской чемпионкой в командном многоборье и завоевала две бронзы – в индивидуальном многоборье и в вольных упражнениях. Пожелаем Антонине выступить не менее круто!

На Паралимпиаду приедет и еще одна спортсменка, совсем не чужая Воронежу. В Токио выступит серебряный и трехкратный бронзовый призер Паралимпиады в Лондоне в 2012 году, многократная чемпионка мира и Европы по плаванию Дарья Пикалова (в девичестве Стукалова). Из-за проблем с местом для тренировок она не так давно переехала из Воронежа в столицу и стала выступать за сборную Московской области.