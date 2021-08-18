Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 августа 2021 16:31

Святыни Воронежского края покажут по телевидению

В центре внимания проекта «Дорога» окажутся разрушающиеся храмы
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото предоставлено пресс-службой Воронежской митрополии

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской митрополии

Телеканал «СПАС» запускает новый проект «Дорога», который будет рассказывать о красоте и боли нашей истории.

Путешествуя по России, популярные актеры — отец и сын — Алексей и Игорь Огурцовы, останавливаются у разрушенных храмов и монастырей.

В этот раз команда телеканала отправится на юг России, в Крым, по дороге посещая разрушенные и возрождающиеся святыни Тульской, Белевской, Воронежской и Россошанской, Елецкой, Ейской, Шахтинской, Ростовской и Волгодонской, Пятигорской, Армавирской, Екатеринодарской, Ставропольской, Майкопской, Новороссийской, Джанкойской, Феодосийской, Симферопольской и Крымской епархий.

На сайте проекта doroga.spastv.ru можно увидеть весь маршрут путешествия, узнать о каждой святыне и поучаствовать в ее возрождении.