Святыни Воронежского края покажут по телевидению

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской митрополии
Телеканал «СПАС» запускает новый проект «Дорога», который будет рассказывать о красоте и боли нашей истории.
Путешествуя по России, популярные актеры — отец и сын — Алексей и Игорь Огурцовы, останавливаются у разрушенных храмов и монастырей.
В этот раз команда телеканала отправится на юг России, в Крым, по дороге посещая разрушенные и возрождающиеся святыни Тульской, Белевской, Воронежской и Россошанской, Елецкой, Ейской, Шахтинской, Ростовской и Волгодонской, Пятигорской, Армавирской, Екатеринодарской, Ставропольской, Майкопской, Новороссийской, Джанкойской, Феодосийской, Симферопольской и Крымской епархий.
На сайте проекта doroga.spastv.ru можно увидеть весь маршрут путешествия, узнать о каждой святыне и поучаствовать в ее возрождении.