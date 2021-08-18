Воронежский «Буран» начнет и закончит чемпионат ВХЛ матчами с самым неудобным соперником

Будущий регулярный чемпионат "Бурана" в миниатюре. Фото: с сайта ХК «Буран»

Опубликован календарь матчей «Бурана» в регулярном чемпионате ВХЛ в сезоне 2021/22 годов. Начинают «ураганные» 3 сентября матчем в Альметьевске против местного «Нефтяника», заканчивают игрой с ним же 17 февраля 2022 года в Воронеже. Соперник неудобнее не придумаешь. От него «ураганные» получали и 2:10, и 2:8. А всего от Альметьевска терпели совсем уж обидные разгромы аж шесть раз.

На старте «Буран» ждет долгий выезд. После «Нефтяника» воронежцы сыграют с ижевской «Ижсталью», пермским «Молотом» и нефтекамским «Торосом». Главное – в этот момент выстоять и не скатиться вновь на самое дно турнирной таблицы, Первый матч в Воронеже «Буран» проведет только 16 сентября против «Рязани». Зато и завершают «регулярку» «ураганные» четырьмя домашними матчами.

22 октября воронежских зрителей ждет черноземное дерби с «Тамбовом». А перед новым годом, 28 декабря, те же команды сразятся в городе на Цне.

Полный календарь матчей «Бурана» в чемпионате 2021-22 годов смотрите на фото вверху или здесь