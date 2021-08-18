Из Воронежской области в Китай возят говядину, а в Грузию – живых свиней

Воронежские свиньи пользуются популярностью в Грузии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Только за последнюю неделю из Воронежской области отправили на экспорт более 150 партий животноводческой продукции. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Более 168 тонн молока и молочной продукции увезли в Абхазию, Азербайджан, Узбекистан и на Украину. Более 51 тонны говядины экспортировали в Китай.

Несмотря на все политические разногласия, продолжается активная торговля с Украиной. В Незалежную завезли более 16 тонн свинины и более 202 тонн мяса птицы. Кроме того, 59 тонн готовой мясной продукции отправили в Грузию, Азербайджан и на ту же Украину.

В Латвию, Чехию, Францию и опять же на Украину экспортировали корма и кормовые добавки – всего более 1615 тонн. В Грузию завезли 149 живых воронежских свиней. А Польша закупила 19,8 тонн меда.