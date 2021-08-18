Выпавшему из 19-этажного дома воронежцу было 35 лет

Следователи воронежского СК начали проверку после падения из 19-этажного дома на Олимпийском бульваре мужчины. Его тело обнаружили 18 августа примерно в 4:00 около одного из подъездов. Оказалось, что погибшему было 35 лет. Все повреждения обнаруженные на теле характерны для падения с высоты.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, опрашиваются очевидцы, иные лица, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СКР по Воронежской области.

Ранее стало известно о трагедии, случившейся в Боровом на улице Федора Тютчева в воскресенье, 15 августа. Там у девятиэтажного дома около 22:00 местные жители обнаружили тело 36-летней женщины.