Экотропу по местам обитания выхухоли откроют под Воронежем летом 2022 года

В Хоперском заповеднике начали обустройство эко-тропы, посвященной местам обитания русской выхухоли. На создание нового экскурсионного маршрута, названного «Самый русский зверь», заповедник выиграл грант в конкурсе «Красивый мир». Открытие запланировано на лето 2022 года.

- Посетители экотропы узнают много нового и интересного не только об особенностях биологии русской выхухоли, ее роли в природе и взаимосвязях с другими обитателями Хоперского леса, но и о научных исследованиях заповедника, направленных на изучение этого скрытного вида. И конечно, смогут полюбоваться одним из самых красивых водоемов Хоперского заповедника -озером Большое Голое, ведь часть нового маршрута пройдет по воде, - сообщили в заповеднике.