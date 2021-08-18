Бойцы спецподразделения «Гром» под Воронежем задержали дерзких фальшивомонетчиков

Момент задержания Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Практически год назад, в начале августа 2020-го, двое воронежцев 20 и 21 года заказали через интернет не менее 51 поддельной банкноты. Все «бумажки» были одинакового номинала 5000 рублей. Молодым мошенникам удалось воспользоваться 39 фальшивками. Они расплачивались в магазинах Воронежской и Тамбовской областей.

Аферисты выбирали небольшие точки общепита, аптеки, цветочные павильоны, а также приобретали товар через сайты объявлений. Обычно в таких местах просто не было детекторов для проверки подлинности купюр. Покупки парни делали на небольшую стоимость, а сдачу получали уже подлинными купюрами.

Момент задержания Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Задержали преступников в Новоусманском районе сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области при силовой поддержке спецподразделения «Гром» в конце августа 2020 года. В автомобиле молодых людей нашли 12 поддельных банковских билетов номиналом 5000 рублей.

Суд запретил молодым людям определенные действия. Им предстоит ответить по части 3 статьи 30, части 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

- Расследование уголовного дела завершено и оно направлено с утвержденным обвинительным заключением в Советский районный суд Воронежа для рассмотрения по существу. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до восьми лет, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.