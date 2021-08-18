Под Воронежем поймали пьяным водителя, который за 5 лет трижды попадался нетрезвым за рулем

Сотрудники Госавтоинспекции Воронежской области подвели итоги рейда в Рамонском и Каширском районах. Обнаружили 41 нарушителя, причем восемь нарушений относятся к категории грубых. В двух случаях водители выехали на встречную полосу. Трое - управляли автомобилем без прав, один - еще и в состоянии опьянения, еще один - лишенный прав, еще один - отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

- Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции выявили два факта повторного управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Один из водителей за последние пять лет трижды садился за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. Таким может грозить уже уголовная ответственность - вплоть до двух лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.