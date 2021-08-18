Синоптики рассказали, когда в Воронеже резко похолодает

В ближайшие выходные могут пойти дожди. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Воронежские метеорологи дали благоприятный прогноз: наконец-то похолодает. Но температура не рухнет сразу до +15 градусов, а просто будет летней, но гораздо более комфортной – существенно ниже +30.

- В Воронежскую область идет прохладный циклон с Балтики. Он принесет с собой в субботу, 21 августа, небольшой дождь, вероятна гроза. Температура опустится до +25…+27. Примерно такой же она останется и на будущей неделе. Может еще немного похолодать, но не больше как до +23. Ниже +20 столбик термометра теоретически может опуститься только в первых числах сентября, - рассказали в Воронежском гидрометцентре.

Что касается погоды в Воронеже, то в ночь на четверг, 19 августа, будет пасмурно при +20 градусах. Днем температура повысится до +34. На солнце будут набегать облака.

В пятницу, 20 августа, ночью сменится ветер – вместо юго-восточного подует восточный. Однако на погоде это не скажется. Снова облачно при +20. Днем опять жара до +33. Солнце иногда будет скрываться за тучами.

В ночь на субботу, 21 августа, вновь пасмурно при +19. Днем подует западный ветер. Потеплеет до +27, вероятен небольшой дождь.

В воскресенье, 22 августа, ночью облачно, но уже +16 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +25, снова вероятен дождь. Впрочем, сильным он вряд ли будет.