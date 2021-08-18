Ночью в Воронеже из 19-этажного дома выпал мужчина

По словам горожан, рядом с парнем нашли некую записку Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

18 августа около 4:00 из дома №6 на бульваре Олимпийский выпал мужчина. Его нашли под окнами 19-этажки. По словам очевидцев, рядом лежала предсмертная записка.

- Я в ночи слышала жуткий хлопок, как будто стреляли или что-то взорвали. Люди, что происходит, что вы творите? Это уже не первый случай в этом доме. Куда мы катимся, - написала в паблике «Мой и твой Воронеж» Марина Юденкова.

«КП-Воронеж» обратилась в пресс-службу регионального СУ СКР для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно о трагедии, случившейся в Боровом на улице Федора Тютчева в воскресенье, 15 августа. Там у девятиэтажного дома около 22:00 местные жители обнаружили тело 36-летней женщины.