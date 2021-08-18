В Воронеже закрыли выездной пункт вакцинации от коронавируса в ГЧ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Центре галереи Чижова закрыли выездной пункт вакцинации от ковида. Администрация ТЦ сообщила, что пункт завершил свою работу из-за снижения количества желающих сделать прививку. На самом деле он открылся одним из первых из точек в торговых центрах. За пять месяцев работы в нем смогли сделать прививку более 7 тыс воронежцев. - Жители города, получившие только первый компонент прививки в выездном пункте вакцинации Центра Галереи Чижова, могут сделать второй укол в городской поликлинике №1 (пр. Революции, 10), - отметили в ГЧ.

Напомним, за 17 августа за сутки вакцинировалось рекордное количество человек.