Жительница Воронежа отсудила около 200 тысяч рублей за постоянно ломавшийся смартфон

Не прошло и шести месяцев как новенький смартфон жительницы Воронежа начал преподносить ей неприятные сюрпризы. Из-за многочисленных неисправностей женщина просто не могла пользоваться гаджетом. Что обычно делают в таких ситуациях? Обращаются в сервисный центр. Так поступила и эта покупательница.

В сервисном центре подтвердили неисправность телефона. Компания решила заменить аппарат на новый аналогичный с заменой первичного серийного номера. Но новый смартфон оказался также непригоден для использования. Уж слишком часты были поломки.

- При обращении в адрес продавца (ООО «ДНС-Ритейл») телефон был передан для гарантийного обслуживания. Однако в ремонте было отказано и в магазине получена справка со ссылкой на «несанкционированную модификацию», - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.

Жительница Воронежа обратилась к продавцу с досудебной претензией, но та осталась без удовлетворения. После продавец посоветовал лишь обратиться в любой сервисный центр «ДНС-Ритейл» с требованием экспертизы для определения причины неисправности товара.

Женщина тогда написала заявление о расторжении договора купли-продажи, а также проведении проверки качества в ее присутствии. Продавец ответил, что женщина может присутствовать, однако, сервисные центры по различным причинам не могут сделать проверку качества. Так дело и дошло до суда. На сторону жительницы Воронежа встал Роспотребнадзор.

- При рассмотрении дела установлено, что выявленный в пределах гарантийного срока недостаток приобретенного смартфтона является существенным, поскольку не позволяет использовать смартфтон в соответствии с назначением. Кроме того, заключением судебной экспертизы подтверждается, что недостаток товара возник не в связи с действиями лица, а в процессе технического обслуживания телефона, в результате компонентного (либо узлового) ремонта или попыток ремонта системной платы телефона. Таким образом, суд решил исковые требования потребителя удовлетворить и взыскать с ООО «ДНС-Ритейл» 195 287 рублей 66 копеек, - сообщили в Роспотребнадзоре.