В Воронеже женщина упала с третьего этажа и погибла

Выяснением обстоятельств трагедии занимаются сотрудники Следственного комитета. Фото: из архива «КП»

Стало известно о трагедии, случившейся в Боровом на улице Федора Тютчева в воскресенье, 15 августа. Там у девятиэтажного дома около 22 часов местные жители обнаружили тело 36-летней женщины. Они вызвали оперативные службы. По предварительным данным, женщина упала с третьего этажа.

Выяснением обстоятельств смерти занялись в региональном управлении Следственного комитета. В этом ведомстве так прокомментировали ЧП:

- Травмы погибшей женщины характерны для падения с высоты. Следователи СК проводят проверку, в рамках которой назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. Они опрашивают очевидцев, знакомых и родственников погибшей, выясняют все обстоятельства случившегося.