Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия18 августа 2021 13:00

Воронежские следователи начали проверку по факту падения в автобусе старушки, сломавшей копчик

Женщина упала во время движения маршрутки
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Воронежские следователи начали проверку по факту оказания не отвечающих требованиям безопасности услуг по перевозке пассажиров. Поводом послужил инцидент, произошедший на улице Кирова 22 июля. Днем неподалеку от остановки «Куцыгина» в автобусе №5а упала 80-летняя бабушка. Пенсионерку увезли в больницу, где врачи диагностировали у пожилой женщины перелом костей в области таза - пенсионерка сломала копчик. В соцсетях появились сообщения, что женщина встала во время движения, чтобы пересесть на место, где не так ярко светит солнце.

- В рамках процессуальной проверки следователи СК установят все обстоятельства случившегося, опросят пассажиров и водителя автобуса, назначат судмедэкспертизу для установления степени тяжести вреда здоровью, - сообщили в региональном управлении СК России.