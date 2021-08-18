Вернувшегося из Турции без теста на коронавирус воронежца оштрафовали на 15 тысяч рублей

Центральный районный суд оштрафовал воронежца за нарушение «коронавирусных» ограничений на 15 тысяч рублей (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ).

10 марта 2021 года мужчина вернулся из Турции. Он отдыхал в Анталье. Тогда уже действовали требования, по которым необходимо было заполнить на Едином портале государственных и муниципальных услуг анкету для «туристов» до вылета и в течение трех дней со дня прибытия. Но воронежец не прошел лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и не разместил информацию о результате.

- Гражданин совершил нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), - комментируют в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.