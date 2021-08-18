Жительница Воронежа не попробовала заказанную за 50 тыс пиццу

Пользуясь доставкой онлайн, всегда тщательно проверяйте сайты. Покупайте только у проверенных производителей. А то станете жертвами мошенников, как 20-летняя жительница Воронежа, которая перечислила деньги за пиццу, но так ее и не попробовала.

Девушка поискала в интернете, кто осуществляет доставку пиццы, выбрала сайт с подходящей продукцией, при оформлении заказа ввела данные банковской карты, с нее списали стоимость выбранного товара. И любительница пиццы стала ждать заказ. А дождалась только двух смс - о списании ее средств. Когда она хотела написать на сайт, увидела, что в адресной строке портала произошло изменение некоторых символов. То есть девушка заплатила деньги на сайте-дублере. В общей сложности она обогатила мошенников на сумму более 50 тысяч рублей.

За 17 августа жертвами дистанционных аферистов стали 11 жителей Воронежской области. Общий ущерб потерпевших составил более 600 тысяч рублей.