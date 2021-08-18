В Воронеже женщина взыскала с бизнесмена за неполученные двери почти в три раза больше, чем за них заплатила

Двери женщина так и не дождалась, но деньги вернула с лихвой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К сотрудникам Роспотребнадзора с жалобой обратилась женщина. Она рассказала, что договорилась с индивидуальным предпринимателем поставить ей три межкомнатные двери за 38 700 рублей и внесла предпоплату – 27 тысяч. С тех пор бизнесмен стал увиливать от исполнения своих обязательств. Женщина ждала двери больше двух лет. А когда терпение лопнуло, пошла в Роспотребнадзор.

Специалисты ведомства подготовили иск в мировой суд в защиту прав обманутой женщины. В итоге с предпринимателя взыскали сумму, втрое большую внесенной клиенткой предоплаты – 81 750 рублей. Решение суда вступило в законную силу.