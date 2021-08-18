Прохожий отобрал у воронежца сумку за отказ дать "побольше денег"

27-летний сердобольный воронежец стал жертвой ограбления средь бела дня. На улице Димитрова к нему подошел прохожий и попросил закурить. А после того, как получил сигарету, попросил денег. Парень дал ему несколько купюр и собирался уйти, но тут обнаглевший попрошайка потребовал еще денег. А когда получил отказ, ударил благодетеля в лицо, выхватил из его рук сумку. В ней оказалось около 3 000 рублей.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность и местонахождение подозреваемого. 34-летнего мужчину задержали, за грабеж ему грозит до семи лет заключения.