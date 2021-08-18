В воронежских больницах остаются 18 пострадавших от взрыва маршрутки

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

18 пострадавших от взрыва автобуса продолжают лечение в воронежских больницах, сообщил утром 18 августа облздрав.

10 раненых лежат в облбольнице №1. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести, но их уже перевели из реанимации. Семерых пострадавших перевели в отделение сурдологии из БСМП №1, шестеро из них в состоянии средней тяжести, один в удовлетворительном. Еще восемь пациентов находятся в БСМП №1: семеро в состоянии средней тяжести, один - в удовлетворительном состоянии. Кроме того, шесть человек, которым не потребовалась госпитализация, находятся под постоянным контролем врачей из поликлиник.

Напомним, маршрутный ПАЗ №10а взорвался на остановке напротив "Галереи Чижова" вечером 12 августа. Пострадали 26 человек, две женщины скончались в больнице.