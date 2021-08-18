Нововоронежские атомщики завоевали серебряные медали на отраслевом чемпионате профессионального мастерства «AtomSkills-2021»

Фото: Игорь Тарасенко

В компетенции «Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии» сборная Нововоронежской АЭС завоевала серебряные медали. В течение трех конкурсных дней участники разрабатывали проект по выводу из эксплуатации реально существующего, но зашифрованного объекта атомной промышленности. На финальном этапе команда защищала свой проект перед экспертной комиссией.

Компетенция «Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии» впервые появилась на дивизиональном чемпионате REASkill-2020, в этом же году её ввели в конкурсную программу отраслевого AtomSkills.

«Компетенция уникальная – её появление на чемпионатах профессионального мастерства продиктовала сама жизнь. В ближайшие 10 лет в России остановят 18 энергоблоков, на половине из них будут вести демонтаж, а всего, к 2030-ому, из эксплуатации должны вывести 82 объекта использования атомной энергии. Только на Нововоронежской АЭС сейчас ведутся работы по выводу из эксплуатации трех энергоблоков, поэтому для нас не стоял вопрос участвовать или нет», – сказал эксперт команды Нововоронежской АЭС, начальник Реакторно-турбинного цеха № 2 НВ АЭС Игорь Тарасенко.

Фото: Игорь Тарасенко

Чтобы принять участие в компетенции «Вывод из эксплуатации» нужно собрать команду разноплановых специалистов: строитель, технолог, специалист по радиационной безопасности и экономист. В сборную Нововоронежской АЭС вошли: специалист Цеха по обращению с радиоактивными отходами Михаил Муковнин; инженер Управления капитального строительства Андрей Казаков; дежурный инженер-дозиметрист энергоблоков №3-4 Отдела радиационной безопасности Антон Власов; заместитель начальника Реакторно-турбинного цеха № 2 по ремонту и реконструкции турбинного оборудования Роман Протопопов.

Также стоит отметить, что победитель и призер REASkills, AtomSkills и WorldSkills Hi-Tech, ведущий инженер по релейной защите и автоматике Электрического цеха Нововоронежской АЭС Александр Зимин был избран главным отраслевым экспертом на AtomSkills-2022 в компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики».

Всего же в этом году на площадке чемпионата «AtomSkills-2021» в 37 компетенциях соревновались более 1000 участников из 16 дивизионов Росатома.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru