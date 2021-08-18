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Общество18 августа 2021 10:35

Высотке с башней у воронежского цирка присвоят статус объекта культурного наследия

Документы на включение в реестр ОКН готовят в Минкульт
Ярослав ИВАНОВ
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Областные власти подготовили документы для включения в перечень объектов культурного наследия регионального значения сталинской высотки у цирка. Ансамбль пятиэтажных жилых домов с десятиэтажной башней в традициях сталинского классицизма построили в 1950-1955 годах на пересечении Кольцовской и Ворошилова. Первоначально башня должна была быть 16-этажной, но проект изменили после выхода постановления ЦК КПСС и Совмина СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Шпиль установили на башне уже в конце 1970-х.