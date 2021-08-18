В Воронеже «Киа Пиканто» перевернулась после столкновения с «Тойотой Камри»

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Вечером 17 августа в столкновении двух иномарок на улице Братской пострадали три человека. Около 17.50 автомобилистка на «Киа Пиканто», следовавшая со стороны улицы Панфилова в направлении улицы Нариманова, на неравнозначном перекрестке не пропустила «Тойоту Камри», хотя там стоит знак «Уступи дорогу», и врезалась в нее. От удара «Киа Пиканто» перевернулась, в ней пострадали сама 44-летняя автоледи и ее пассажиры - 11-летний мальчик и 18-летняя девушка, их отправили в больницу.

Всего за 17 августа сотрудники ГИБДД зарегистрировали 130 ДТП, в них получили травмы 14 человек.