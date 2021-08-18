Назвали причину крушения воронежского самолета Ил-112В в Подмосковье

У военно-транспортного самолета Ил-112В, потерпевшего крушение 17 августа в подмосковной Кубинке, сгорел двигатель. Предварительные причины аварии назвали вчера специалисты, об этом сообщил ТАСС: помпаж, разрушение двигателя, попадание его элементов в топливную систему и, как следствие, возгорание.

Напомним, Ил-112В воронежской сборки разбился утром 17 августа недалеко от аэродрома Кубинка через 4 минуты после взлета. Погибли три члена экипажа - заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Их тела обнаружили и направили на судмедэкспертизу.