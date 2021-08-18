Обнаружили тела трех членов экипажа рухнувшего воронежского Ил-112В

17 августа спасатели нашли тела трех членов экипажа рухнувшего самолета Ил-112В, собранного на воронежском авиазаводе. Их направили на судмедэкспертизу, об этом сообщили в ТАСС.

Напомним, военно-транспортный Ил-112В разбился во время тренировочного полета в Кубинке утром 17 августа. В Подмосковье самолет испытывали перед Международным военно-техническим форумом «Армия-2021». По предварительной версии, причиной крушения Ил-112В мог стать пожар в двигателе. Погибли три члена экипажа - летчик-испытатель, герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

Следователи возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.